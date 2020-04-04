Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden koronavirüse karşı 48 saat sokağa çıkma yasağı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Yeni sokağa çıkma yasağına göre, iç güvenlik kuvvetleri, polis ve peşmerge tüm güvenlik kurumları araçlarının da resmi görev dışında trafiğe çıkışı yasaklandı.

Doktorlar ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarının da resmi çalışma saatleri dışında ve resmi izin belgeli olanların dışında araçlarıyla trafiğe çıkışlarının yasaklandığı kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 48 kişinin daha virüse yakalandığı, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 820'ye yükseldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA