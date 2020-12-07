Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

07.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:22
Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerindeki gecikmelerin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerindeki gecikmelerin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin Kifri ilçesindeki protestolarda açılan ateş sonucu yaralanan gösterici kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında da Kürdistan Demokrat Parti (KDP) mensuplarıyla göstericiler arasında çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Başbakan Barzani'den itidal çağrısı

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye kentinde devam eden gösterilerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Barışçıl protestoları yasal bir hak olarak değerlendiren Barzani, protestolar sırasında parti binaları ile kamu ve özel mülklere saldıran göstericilerin yargılanacağı uyarısında bulundu.

Barzani, IKBY yönetiminin vatandaşların zorlu yaşam koşullarının farkında olduğunu kaydetti.

Süleymaniye Çemçemal İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Şerif Rahim, daha önce yaptığı açıklamada devam eden protestolar sırasında genç bir göstericinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Yerel medyada ise Çemçemal'deki KDP binasına saldıran protestoculara açılan ateş sonucu 26 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Protestocular parti binalarını ateşe verdi

Süleymaniye'nin Seyitsadık ilçesinde de bugün düzenlenen protestolar sırasında parti binaları ateşe verilmişti.

Protestolar sırasında ilçedeki KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisine (Yekgirtu) ait parti binaları ve resmi dairelerin zarar gördüğü, bazı binaların da ateşe verildiği kaydedilmişti.

Öte yandan KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 göstericinin yaralandığı aktarılmıştı.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında dün düzenlenen gösterilerde de KYB'ye ait parti binası ateşe verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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