Irak'ın Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama Irak'ın Necef kentinde, İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü'nde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın Necef kentinde, İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü'nde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak yerel basınında çıkan haberde, Necef'te bulunan ve İngilizce eğitimi verilen Amerikan Enstitüsü'nün içerisine yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Sosyal medyaya patlamaya ilişkin yansıyan fotoğraflarda binada maddi zarar meydana geldiği görüldü.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA