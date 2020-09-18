Irak'ın Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak'ın Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama

Irak'ın Necef kentinde, İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü'nde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama
18.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 01:26

Irak'ın Necef kentinde, İngilizce eğitim veren Amerikan Enstitüsü'nde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak yerel basınında çıkan haberde, Necef'te bulunan ve İngilizce eğitimi verilen Amerikan Enstitüsü'nün içerisine yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Sosyal medyaya patlamaya ilişkin yansıyan fotoğraflarda binada maddi zarar meydana geldiği görüldü.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Haydar Karaalp
Haydar Karaalp
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Hatice Çarpar Seren Serengil
Spor Babel Sörloth Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ın Necef kentinde Amerikan Enstitüsü'nde patlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 01:26:17. #1.15#
title