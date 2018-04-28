Irak'ın Kuzeyindeki Terör Saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz için Hakkari'de tören düzenlendi.

Şehit Yorulmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin annesi, eşi ve iki çocuğu da tören alanında bulundu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ve 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel şehidin annesi ve eşini teselli ederek başsağlığı diledi.

Şehit Yorulmaz'ın naaşı memleketi Çankırı'ya uğurlanmak üzere helikopterle Van'a götürüldü.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.