Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük azim ve kararlılıkla yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, 200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristlerce kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."


Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: 'MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi.'
MSB: "MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Bülent Ersoy Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı; 28 hedef imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:01:43. #1.15#

title