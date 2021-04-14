Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birim tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir roketin havalimanının içine düştüğü aktarıldı. Görgü tanıkları ise, roket saldırısının ardından havalimanının kargo bölümünde yangın çıktığını öne sürdü. Saldırı sonrası havalimanına çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği, havalimanının kapatıldığı aktarıldı.

Erbil Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti ve biri ABD askeri olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Cem Yılmaz Ajda Pekkan
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erbil Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 23:21:06. #1.16#

title