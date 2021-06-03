Bağdat'ta korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Kazımiye'de bir patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 4 ölü, 20 de yaralı olduğu iddia ediliyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı bir cismin patlaması sonucu ölenlerin olduğu bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMADA ÖLÜ VE YARALI SAYISI VERİLMEDİ

Açıklamada, söz konusu patlamada ölenlerin olduğu ifade edilerek, bunların sayısı hakkında bilgi verilmedi. Bağdat'ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad'ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İddialara göre; tüp patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp