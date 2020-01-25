Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi
Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı gösterilerin merkezi "Tahrir Meydanı'na" yakın eylem çadırlarını yakıp, göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor
25.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:13
Irak güvenlik güçleri, Şii lider Mukteda el Sadr yanlılarının gösterilerden çekilmesinin ardından ülkenin güneyi ile başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı eylemcilerin çadırlarını ateşe verdi.
Güvenlik güçleri 1 Ekim'den bu yana gösterilerini sürdüren eylemcilerin çadırlarını kaldırdı ve ana yolları trafiğe açtı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com