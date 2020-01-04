Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler, Irak Devlet Televizyonu tarafından paylaşıldı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı anına ilişkin görüntülerde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.
İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı anına ilişkin görüntüler, Irak Devlet Televizyonu tarafından yayınlandı.
Suriye'nin başkenti Şam'dan uçakla Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına gelen İranlı komutan Kasım Süleymani kendisini karşılayan konvoydaki araçla havalimanında ilerliyordu.
GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Kargo terminali yakınlarındaki 2 araç ABD'nin füze saldırısıyla hedef alınmıştı. Irak devlet televizyonu insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı anına ilişkin ilk görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, terminal yakınlarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.
SÜLEYMANİ VE MÜHENDİS ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
ABD'nin perşembe günü Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Haşdi Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürülmüştü.