Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti
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Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti

08.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:18

Edinilen son dakika haberine göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Büyükelçi Yıldız'ı başkent Bağdat'taki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

Salih ve Yıldız, görüşmede, ikili ilişkilerin tüm alanlardaki seyrini ve güçlendirilmesini ele aldı.

Bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede Salih, bölgede sükunet ve istikrarın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti
Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti
Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti
Son dakika gündem: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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