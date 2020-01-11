: Irak Başbakanı, Barzani ile "İran ve ABD gerilimini" ele aldı

11.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:59

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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin bir araya gelmesi ve görüşmeleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslar için Erbil'e gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Abdulmehdi ve beraberindeki heyetle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmede, Bağdat'ta son günlerde meydana gelen gelişmeler, İran ve ABD arasındaki gerilim, Irak'taki gösterilerle Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkileri ele aldı.

Açıklamada Abdulmehdi ve Barzani'nin, Irak'ın bölgesel ve uluslararası güçlerce çatışma sahasına dönüştürülmemesi, Irak'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin ortak çıkarlar ve egemenliğe saygı prensibi üzerine olması, tüm tarafların gerginliğin yatışması için ortak çalışması ve ülkenin çıkarlarının öncelikli olmasına vurgu yaptıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

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