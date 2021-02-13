IQ'su düşük çıkan adamın idamı ertelendi

IQ'sunun 75'in altında olduğu fark edilen ABD'nin Alabama eyaletindeki bir mahkumun idam edilmesine 21 saat kala infazın ertelenmesi kararı verildi.

ABD'nin Alabama eyaletinin güneyindeki hapishanede Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan infaza 21 saat kala ABD 11. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından mahkum Willie B. Smith'in infazının ertelenmesi kararı verildi.

1991 yılında Birmingham'da bir polis dedektifinin kız kardeşi Sharma Ruth Johnson av tüfeğiyle öldürülmüş, 1992 yılında mahkum edilen 51 yaşındaki Willie B. Smith 51'in infazı için 20 yıl geçti.

Savcılar Smith'in 22 yaşındaki Johnson'ı bir ATM önünden silah zoruyla kaçırdığını, Johnson'ın 80 dolarını (yaklaşık 560 TL) çaldığını ve ardından onu Birmingham kentindeki bir mezarlığa götürüp başının arkasından vurarak öldürdüğünü söylemişti.

Temyiz mahkemesine göre IQ'su 75'in altında olan Smith'in infazla bağlantılı formları doldururken Alabama eyaletinin kendisine gerektiği gibi yardım etmediği iddiası şimdi dikkate alınacak.

2021'de idam infazı gerçekleştiren ilk eyalet olma yolunda giden Alabama'nın temyiz mahkemesinin kararına itiraz etmesi bekleniyor. Eyalet Smith'in iddiasının idamı geciktirmek için bir son dakika hamlesi olduğunu iddia ediyor.

Eyaletin, temyiz mahkemesinin Smith'in şahsi papazının infaz odasına girmesine izin verilmediği sürece Smith'in idam edilemeyeceğini belirten ayrı bir kararına da itiraz etmesi bekleniyor.

Alabama'da daha önce infaz odasına talep edilmesi durumunda mahkumla birlikte dua edecek bir cezaevi papazı yerleştirilmiş, fakat Müslüman mahkumların infaz odasında bir imamın bulunmasını istemesi üzerine bu uygulamaya son verilmişti.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre Smith'in infazı, koronavirüs pandemisi sırasında gerçekleştirilen az sayıdaki idamdan biri olacaktı. 8 Temmuz'dan bu yana da hiçbir eyalette infaz gerçekleştirilmemişti.