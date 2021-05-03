İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını kaybetti
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İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını kaybetti

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İbrahim Girgin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İbrahim Girgin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, bir süre önce aniden rahatsızlanması sonrasında gittiği Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmış, ardından durumu kötüye gidince İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi' sevk edilmişti. Aynı zamanda kalp rahatsızlığı da bulunan Girgin'in burada yoğun bakıma alınmıştı.

Sağlık durumu ağırlaşan İbrahim Girgin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Naaşı bugün İstanbul'dan İpsala ilçesine bağlı Aliço Pehlivan köyüne getirilen Girgin, düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da İbrahim Girgin'in vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayınladı. Hisarcıklıoğlu, mesajında, "İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Girgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını kaybetti
İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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