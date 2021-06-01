İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
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İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | 3. Sayfa

İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu Denizli'de bir iplik fabrikasına ait pamuk deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu

DENİZLİ - Denizli'de bir iplik fabrikasına ait pamuk deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 19 itfaiye aracı ile 38 personel ile müdahale ediyor.

Yangın, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde bulunan bir iplik fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iplik, kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın pamuk deposu bir anda duman ve alevlere teslim oldu. O sırada fabrikada çalışan işçiler bir yandan yangına müdahale etmek için uğraş verirken diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edildi.

19 itfaiye aracı ile 38 personel ile müdahale edilen yangın, 5,5 saatin ardından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu
İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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