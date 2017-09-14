İphone X Lansmanında Face Id Neden Çalışmadı?

12 Eylül tarihinde gerçekleştirilen iPhone X lansmanında sahneye çıkan Craig Federighi, adeta Face ID mağduru olmuştu ve bu konu internet aleminin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Peki, bu yüz tanımama olayının sebebi neydi? Apple açıkladı!



Apple, Face ID olayını resmen açıkladı!



Apple, Face ID konusuyla ilgili resmî açıklamasını Yahoo üzerinden yapmış durumda. Apple, demo için masada bulunan iPhone X cihazının Craig Federighi öncesinde birçok kişi tarafından masadan alındığını ve Face ID teknolojisinin bu hata öncesinde birçok kişinin yüzünü görüp yetkilendirme denemesi yapmak zorunda kaldığının altını çiziyor.







Bundan dolayı da Federighi"nin Face ID tanıtımı için sahneye çıktığında cihazın çoktan Parola Modu"na geçtiği belirtilmekte. Kısacası, yüz tanıma teknolojisi tanımadığı farklı yüzler sonrasında tasarlandığı gibi parola girilmesini gerektirmiş. Aynı durum iOS kullanıcıları tarafından bilindiği üzere, Touch ID parmak izi tanımlama teknolojisi için de geçerli.



Federighi demo sırasında, ilk iPhone X ile Face ID kullanamadığından ikinci bir iPhone X kullanmak zorunda kalmıştı ve bu cihazda sorun yaşanmamıştı. Olayı görememiş olanlar aşağıdaki videodan neler olduğunu görebilir.



Apple olayı aydınlığa kavuşturmuş olsa da iPhone X ve Face ID konusundaki karşıt fikirlilerin de ekmeğine yağ sürmüş oldu denilebilir.