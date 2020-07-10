iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü Apple'ın iPhone ve iPad cihazlarında bugün bazı uygulamalarda çalışmama sorunu meydana geldi. Kullanıcılar, Spotify başta olmak üzere bazı uygulamaları açmaya çalıştıklarında ya uygulamaya giremiyor ya da bir süre sonra kullanıcı uygulamadan dışarı atılıyor.

Bugün iPhone ve iPad'lerde uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken iOS ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor.

FACEBOOK'TAN KAYNAKLANDIĞI SANILIYOR

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor. FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

YEREL UYGULAMALAR DA VAR

Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim. Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.