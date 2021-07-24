iPhone'lara gelen "Evde kal" uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi
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iPhone'lara gelen "Evde kal" uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Teknoloji

Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları bu sabah telefonlarına gelen "Evde kal Türkiye" bildirimi yüzünden şaşkınlığa uğradı. Yüksek bir alarm sesiyle birlikte üst üste gelen bildirimleri susturamayan kullanıcılar sosyal medyadan isyan etti. Operatör sağlayıcısı Vodafone, bildirimin kendi teknik hataları yüzünden kaynaklandığını söyleyerek özürlerini iletti.

Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı. Kullanıcılar, alarmın tekrarladığından da bahsetti. Yaşanan durumun kaynağı belli oldu. Operatör sağlayıcısı Vodafone bildirime sebep olanların kendileri olduğunu duyurarak şu ifadelere yer verdi:

VODAFONE'DAN AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLERİZ

"24 Temmuz 2021 Cumartesi sabah saatlerin bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Adil Durum uyarıları kapsamında "Evde Kal Türkiye" bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

iPhone'lara gelen 'Evde kal' uyarısının Vodafone'dan kaynaklanan teknik arızadan kaynaklandığı öğrenildi

ACİL DURUM UYARILARI NASIL KAPATILIR?

Telefonlara Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Uyarıyı, Ayarlar sekmesindeki Bildirimler'in altından kapatmak mümkün.

iPhone'lara gelen 'Evde kal' uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi
Türkiye'de iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen 'Evde kal' bildirimi ortalığı karıştırdı
Türkiye'de iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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