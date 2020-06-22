iPhone'lar İçin iOS 14 Tanıtıldı, İşte iOS 14 ile Gelen Yenilikler
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iPhone'lar İçin iOS 14 Tanıtıldı, İşte iOS 14 ile Gelen Yenilikler

Apple, TSİ 20.00'de başlayan online etkinlik WWDC 2020'de açılışı iOS 14 güncellemesi ile yaptı. iPhone yazılımının son sürümüne hızlı bakış attık.

iPhone'lar İçin iOS 14 Tanıtıldı, İşte iOS 14 ile Gelen Yenilikler
22.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:56

Apple, TSİ 20.00'de başlayan online etkinlik WWDC 2020'de açılışı iOS 14 güncellemesi ile yaptı. iPhone yazılımının son sürümüne hızlı bakış attık. iOS ana ekranı yıllar sonra değişiyor. iOS 14 yenilikleri haberimizde.

iOS 14 Güncellemesi Yenilikleri

Tim Cook'un tek başına yaptığı konuşmayla başlayan WWDC20 etkinliğinde ilk olarak iOS 14 güncellemesi yeniliklerinden bahsedildi. Widget'lar çeşitli boyutlarda geliyor ve Bugün görünümünde görüntülenebiliyor ancak iOS 14'te Apple uygulamalarınızın hemen yanında canlı ana ekran widget'ları eklemenize izin veriyor. Widget'lar için özel bir galeri bile oluşturulmuş. Widget'lar galerisinden yeni widget'lar keşfedip kolayca ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca günün saatine göre ilgili uygulamaları otomatik olarak gösteren yeni Akıllı Yığın (Smart Stack) widget'ı da mevcut.

Apple ayrıca uygulamaları otomatik olarak yeni gruplar ve listelerde organize eden Uygulama Kitaplığı (App Library) görünümünü duyurdu. Bu yeni Uygulama Kitaplığı görünümü sayesinde artık ana ekranlarında uygulamaları gizleyebiliyorsunuz. Android uygulamasına oldukça benziyor ancak tüm Apple Arcade oyunları tek bir yere toplamak gibi bazı ek akıllı gruplama özelliklerine sahip.

Başka bir yeni özellik de Apple, sistem genelinde iOS videolarına resim içinde resim eklemiş. MacOS'te olduğu gibi videolar uygulamaların üzerinde çıkıyor, boyut olarak ayarlanabiliyor ve ekranın yanına daraltılarak devamlı oynatma sağlanabiliyor.

Siri de yeni bir görünüme kavuştu. Dijital asistanı etkinleştirdiğinizde tüm ekranınızı ele geçirmek yerine animasyonlu Siri simgesi ile ekranın altında küçük bir alan kaplıyor. Siri, artık sesli mesajlar gönderebiliyor.

Apple ayrıca iOS'e eklenecek olan yeni Çeviri (Translate) uygulamasını duyurdu. Google Translate gibi diller arasında kolayca çeviri yapmanıza olanak tanıyor. Metin girebiliyor veya mesajı dikte edebiliyorsunuz. 11 dilde çeviri desteği mevcut.

Mesajar da yeni özellikler kazanıyor. iOS 14'te en sevdiğiniz arkadaşlarınızla kolayca konuşmak veya grup sohbetleri için önemli kişileri ve sohbetleri Mesajlar uygulamasının üst kısmına sabitleyebiliyorsunuz. Yeni Memoji aksesuarları da eklenmiş. Apple ayrıca sohbettee belirli kişilerden bahsetmenizi sağlayan bir özellik eklemiş.

CarPlay, özel duvar kağıtları ve yeni uygulama kategorileri (park etme uygulamaları, EV şarj cihazları, fast food çıkarma uygulamaları) için destek alıyor. Apple ayrıca iOS 14 ile NFC araba anahtarı için destek ekilyor. 2021 BMW 5 Serisi bu özelliği destekleyen ilk model olacak. Yeni araba anahtarı özelliği iOS 13'e de gelecek.

Güncelleniyor...

Kaynak: Tamindir

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