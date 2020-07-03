iPhone'lar da Değer Kaybetmeye Başladı, Şaşırtan Rapor
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iPhone'lar da Değer Kaybetmeye Başladı, Şaşırtan Rapor

Sadece Android telefonların değer kaybettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dünyanın en büyük akıllı telefon fiyat karşılaştırma sitesi

iPhone'lar da Değer Kaybetmeye Başladı, Şaşırtan Rapor
03.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:43

Sadece Android telefonların değer kaybettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dünyanın en büyük akıllı telefon fiyat karşılaştırma sitesi SellCell, geçtiğimiz ay için yeni fiyat karşılaştırma araştırmasının sonucunu paylaştı. Online perakendeci pazarında satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde hangi akıllı telefonların hala değerini koruduğunu detaylı olarak araştırdı. iPhone'ların da değer kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

İki Yılda Bir Telefon Değiştiriyoruz

SellCell'in araştırması, pazardaki en popüler beş markayı (Apple, Samsung, Google, Sony, LG) analiz etti ve üreticilerin 2018 fiyatlarını (önerilen perakende fiyatı) bu ayın fiyatıyla karşılaştırdı. İstatistikler, iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 51'inin iki yıl bir yeni iPhone aldığını gösterirken, kullanıcıların yüzde 47'si telefonlarının kullanılamayacak duruma gelmesini bekliyor. Android kullanıcılarının yaklaşık yüzde 40'ı her iki yılda bir telefon değiştiriyor. Android kullanıcılarının yüzde 58'i yeni modele geçmek için telefonlarının tamamen çalışamaz duruma gelmesini bekliyor.

SellCell analistleri, araştırdıkları tüm modeller arasında sadece 2018'de çıkış yapan iPhone XR'ın (64GB) en az değer kaybeden model olduğunu, bugün yüzde 53 oranında değer kaybettiğini ortaya çıkardı. Karşılaştırmada, aynı süre içinde LG G7 ThinQ 64GB modelin yüzde 90 değer kaybına uğradığı görülüyor.

iPhone'lar İkinci Elde Hala Lider

SellCell'in üst düzey çalışanlarından Sara Cell McConomi, "Birçok tüketici iPhone'un çok pahalı olduğunu düşünüyor ancak birkaç yıl sonra ikinci el işlemler yaptıklarında iPhone'un diğer akıllı telefon markalarından daha değerli olduğunu görüyor." diyor.

SellCell'e Göre En Değerli Akıllı Telefonlar

iPhone XS Max (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 1099 dolar, şimdiye kadar yüzde 56.8 oranında değer kaybetti.

iPhone XS (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 999 dolar, şimdiye kadar yüzde 56 oranında değer kaybetti.

iPhone XR (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 749 dolar, şimdiye kadar yüzde 53.2 oranında değer kaybetti.

Samsung Galaxy S9 Plus (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 840 dolar, şimdiye kadar yüzde 75.6 oranında değer kaybetti.

Samsung Galaxy S9 (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 719 dolar, şimdiye kadar yüzde 72.4 oranında değer kaybetti.

Samsung Galaxy Note 9 (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 1000 dolar, şimdiye kadar yüzde 72.4 oranında değer kaybetti.

Google Pixel 3 XL (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 899 dolar, şimdiye kadar yüzde 79.1 oranında değer kaybetti.

Google Pixel 3 (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 799 dolar, şimdiye kadar yüzde 79.2 oranında değer kaybetti.

Sony Xperia XZ2 Premium (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 999 dolar, şimdiye kadar yüzde 87.2 oranında değer kaybetti.

Sony Xperia XZ2 (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 799 dolar, şimdiye kadar yüzde 86.9 oranında değer kaybetti.

LG V40 ThinQ (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 900 dolar, şimdiye kadar yüzde 83.6 oranında değer kaybetti.

LG G7 ThinQ (64GB): 2018 önerilen tüketici fiyatı 749 dolar, şimdiye kadar yüzde 89.7 oranında değer kaybetti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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