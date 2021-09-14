iPhone 13 ne kadar, kaç TL? iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 RAM kaç GB? iPhone 13 işlemcisi nasıl? iPhone 13 ekran özellikleri nedir?

Teknoloji severlerin merakla beklediği Apple etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Yeni Apple Watch ve AirPods'un da tanıtıldığı sunumda İphone 13'ün fiyatı 799 dolar, daha küçük boyutlu iPhone 13 mini ise 699 dolar olacağı açıklandı. Daha yüksek özelliklere sahip olan iPhone 13 Pro, 999 dolarlık fiyat etiketi taşıyacakken iPhone 13 Pro Max'in ise 1099 dolarlık bir fiyatla kullanıcılarla buluşacak. Peki, iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 RAM kaç GB? iPhone 13 işlemcisi nasıl? iPhone 13 ekran özellikleri nedir?

İPHONE 13 ÇIKTI MI?

Teknoloji devi Apple, tüm dünyanın merakla beklediği bir etkinlikle yeni cihazları olan iPad Mini ve Apple Watch Series 7 ile birlikte 4 farklı İphone 13 modelini tanıttı. Etkinlikte iPhone 13'ün fiyat etiketi 999 dolar olarak açıklanırken, aynı özelliklerle daha küçük boyuta sahip olan iPhone 13 mini'nin fiyatı 699 dolar olarak belirlendi. Daha yüksek özelliklere sahip olan iPhone 13 Pro'nun fiyatı 999 dolar olarak açıklanırken,iPhone 13 Pro Max ise 1099 dolarlık bir fiyatla kullanıcılarla buluşacak.

İPHONE 13 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Yeni Apple Watch ve AirPods'un da tanıtıldığı sunumda iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar, daha küçük boyutlu iPhone 13 mini ise 699 dolar olacağı açıklandı. Daha yüksek özelliklere sahip olan iPhone 13 Pro, 999 dolarlık fiyat etiketi taşıyacakken iPhone 13 Pro Max'in ise 1099 dolarlık bir fiyatla kullanıcılarla buluşacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

iPhone 13 TL fiyatları:

128 GB iPhone 13 fiyatı : 11.999 TL

256 GB iPhone 13 fiyatı : 12.999 TL

512 GB iPhone 13 fiyatı : 14.999 TL

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı : 15.999 TL

256 GB iPhone 13 Pro fiyatı : 16.999 TL

512 GB iPhone 13 Pro fiyatı : 18.999 TL

1 TB iPhone 13 Pro fiyatı : 20.999 TL

İPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone 13'de en büyük yenilik kamera bölümündeki değişim olarak göze çarpıyor. Görünüş olarak farklı ufak değişikliklere de ev sahipliği yapan iPhone 13, daha küçük bir çentik ve 5 farklı renk seçeneği ile geliyor. Yeni işlemci olan 6 çekirdekli A15 Bionic'ten güç alacak olan cihaz, bir önceki modele göre yüzde daha 50 hızlı olacak ve yüzde 30 daha hızlı grafik performansı gösterecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İPHONE 13 VE İPHONE 13 MİNİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 13, 799 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyacak. Daha küçük bir ekrana sahip olan ancak teknik özellikler bakımından iPhone 13'e denk olan iPhone 13 mini'nin fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. İki model için de depolama seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak belirtildi.

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, Super Retina XDR ve 1000 nits parlaklığında bir ekranla kullanıcıları selamlıyor. Ayrıca modellerde hem video hem de fotoğraf için 3x optik zoom, makro çekim ve gece modu özelliği bulunuyor. iPhone 13 pro modeli 6.1 ekrana sahipken, Pro Max modeli ise 6,7 inç büyüklüğünde olacak.

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX FİYATI

iPhone 13 Pro fiyatı 999 dolar olarak açıklanırken iPhone 13 Pro Max 1099 dolarlık fiyat etiketi taşıyacak.

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