İphone 13 kaç TL? İphone mini, pro ve iPhone Pro Max kaç TL?

Merakla beklenen yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatı Apple resmi sitesinde yer aldı. Buna göre İphone 13'ün başlangıç fiyatı 11 bin 999 TL olarak açıklanırken, iPhone 13 mini ise 10.999 TL'lik değerle kullanıcılarla buluşacak. Öte yandan daha yüksek özelliklere sahip olan Pro, 15 bin 999 TL ile başlangıç yaparken Pro Max ise 17 bin 999 TL'lik fiyat etiketi taşıyacak.

iPHONE 13 PRO MAX 1 TB, 8 ASGARİ ÜCRET DEĞERİNDE

iPhone 13 ile aynı özelliklere sahip olan ancak 5.4 inç ekranı bulunan iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 10 bin 999 TL oldu. Daha iyi özellikler barındıran 6.1 inç ekran boyutlu iPhone 13 Pro, 15 bin 999 TL'lik değerle kullanıcıların karşısına çıkarken, 6.7 inç'lik iPhone 13 Pro ise 17 bin 999 TL başlangıç fiyatı etiketine sahip. Pro Max'ın 1 TB'lık versiyonu ise 22 bin 999 TL'den alıcı bulacak.

iPHONE 13 MİNİ FİYATI

iPhone 13 Mini 128 GB: 10.999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB: 11.999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB: 13.999 TL

iPHONE 13 FİYATI

iPhone 13 128 GB: 11.999 TL

iPhone 13 256 GB: 12.999 TL

iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPHONE 13 PRO FİYATI

iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

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iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17.999 TL Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22.999 TL

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