iPhone 12'nin Kutusundan Neden Şarj Aleti Çıkmayacak? iPhone 12 kutusundan şarj aletinin çıkmayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Raporlar, 2020 iPhone'larda şarj için USB-C Lightning kablosunun kullanılacağını iddia ediyor.

iPhone 12 kutusundan şarj aletinin çıkmayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Raporlar, 2020 iPhone'larda şarj için USB-C Lightning kablosunun kullanılacağını iddia ediyor. iPhone fiyatları göz önüne alındığında kutudan 5W şarj aletinin bile çıkmayacak olması gülünç. Bu bilgi, Guo Mingji, Pan Jiutang (eski analist) gibi en iyi analistlerin yanı sıra İngiltere'deki Barclays Bankası'ndaki analistlerden geldiğinden bir sürprizle karşılaşma olasılığımız düşük. Peki, Apple, iPhone 12 kutusunda neden şarj adaptörüne yer vermeyecek?

iPhone 12 Kutu İçeriği ile Üzecek!

iPhone'ların belli modelleri dışında kutudan 5W şarj adaptörü çıkıyor. Senelerdir eleştirilen kutu içeriği sonunda değişiyor, Apple'ın iPhone 12 serisinde kutudan 5W şarj adaptörü yerine daha güçlü (20W) şarj adaptörü çıkacak derken hayaller suya düştü. iPhone 12 kutusundan şarj aleti çıkmayacak! Guo Mingji'ye göre Apple'ın bu kararı almasının bir nedeni var.

Analiste göre, iPhone 12 serisi için malzeme maliyeti çok daha yüksek olacak. iPhone 12'nin fiyatını korumak için kulaklık ve şarj aleti kutuyla gönderilmeyecek. Hatta 2020 ikinci yarısında 2. Nesil iPhone SE'nin de kutusundan şarj aletinin çıkmayacağını tahmin ediyor. Apple'ın yeni 20W şarj aletini üçüncü çeyrekte seri üretime sokacağını söylüyor. Kutudan çıkan 5W şarj adaptörünün yanı sıra 18W şarj aletinin üretimi de bu yıl sonlanacak.

Peki, iPhone 12'nin kutusundan şarj aletinin çıkması gerekmiyor mu? Apple, mevcut iPhone kullanıcılarını mı hedef alıyor? Bu arada 18W hızlı şarj aleti ayrı olarak satılıyor. Birçok internet kullanıcısı, yeni 20W hızlı şarj aksesuarının satılması için bu aksiyonun alındğını söylüyor. Vakti zamanında iPhone'lardan 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılıp kullanıcılara AirPods satın almaya zorlamak gibi. AirPods kulaklıklardan elde edilen karın yüzde 50 daha yüksek olduğu söyleniyor. Analistler, Apple'ın kulaklık satışlarının 2020'de 15 milyar dolara ulaşacağına inanıyor.

Olmadı Apple!

5G ve diğer bileşenlerin maliyeti artırması ancak satış fiyatının da aynı kalması Apple'ı buna zorlamış olsa da ülkemizde yine 10 bin TL'den aşağı olmayacak bir telefonun kutusundan şarj aleti ve kulaklığın çıkmayacak olması hoş görülecek bir şey değil. Hedef eski iPhone kullanıcıları bile olsa kabul edilemez.

Kaynak: Tamindir