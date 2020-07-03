iPhone 12'nin Kutusundan Neden Şarj Aleti Çıkmayacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

iPhone 12'nin Kutusundan Neden Şarj Aleti Çıkmayacak?

iPhone 12 kutusundan şarj aletinin çıkmayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Raporlar, 2020 iPhone'larda şarj için USB-C Lightning kablosunun kullanılacağını iddia ediyor.

iPhone 12'nin Kutusundan Neden Şarj Aleti Çıkmayacak?
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:42

iPhone 12 kutusundan şarj aletinin çıkmayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Raporlar, 2020 iPhone'larda şarj için USB-C Lightning kablosunun kullanılacağını iddia ediyor. iPhone fiyatları göz önüne alındığında kutudan 5W şarj aletinin bile çıkmayacak olması gülünç. Bu bilgi, Guo Mingji, Pan Jiutang (eski analist) gibi en iyi analistlerin yanı sıra İngiltere'deki Barclays Bankası'ndaki analistlerden geldiğinden bir sürprizle karşılaşma olasılığımız düşük. Peki, Apple, iPhone 12 kutusunda neden şarj adaptörüne yer vermeyecek?

iPhone 12 Kutu İçeriği ile Üzecek!

iPhone'ların belli modelleri dışında kutudan 5W şarj adaptörü çıkıyor. Senelerdir eleştirilen kutu içeriği sonunda değişiyor, Apple'ın iPhone 12 serisinde kutudan 5W şarj adaptörü yerine daha güçlü (20W) şarj adaptörü çıkacak derken hayaller suya düştü. iPhone 12 kutusundan şarj aleti çıkmayacak! Guo Mingji'ye göre Apple'ın bu kararı almasının bir nedeni var.

Analiste göre, iPhone 12 serisi için malzeme maliyeti çok daha yüksek olacak. iPhone 12'nin fiyatını korumak için kulaklık ve şarj aleti kutuyla gönderilmeyecek. Hatta 2020 ikinci yarısında 2. Nesil iPhone SE'nin de kutusundan şarj aletinin çıkmayacağını tahmin ediyor. Apple'ın yeni 20W şarj aletini üçüncü çeyrekte seri üretime sokacağını söylüyor. Kutudan çıkan 5W şarj adaptörünün yanı sıra 18W şarj aletinin üretimi de bu yıl sonlanacak.

Peki, iPhone 12'nin kutusundan şarj aletinin çıkması gerekmiyor mu? Apple, mevcut iPhone kullanıcılarını mı hedef alıyor? Bu arada 18W hızlı şarj aleti ayrı olarak satılıyor. Birçok internet kullanıcısı, yeni 20W hızlı şarj aksesuarının satılması için bu aksiyonun alındğını söylüyor. Vakti zamanında iPhone'lardan 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılıp kullanıcılara AirPods satın almaya zorlamak gibi. AirPods kulaklıklardan elde edilen karın yüzde 50 daha yüksek olduğu söyleniyor. Analistler, Apple'ın kulaklık satışlarının 2020'de 15 milyar dolara ulaşacağına inanıyor.

Olmadı Apple!

5G ve diğer bileşenlerin maliyeti artırması ancak satış fiyatının da aynı kalması Apple'ı buna zorlamış olsa da ülkemizde yine 10 bin TL'den aşağı olmayacak bir telefonun kutusundan şarj aleti ve kulaklığın çıkmayacak olması hoş görülecek bir şey değil. Hedef eski iPhone kullanıcıları bile olsa kabul edilemez.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Haber
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı Haber
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 83 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 83 kişi yaralandı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Mustafa Şentop Mustafa Varank Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Seda Sayan Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli Ankara Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: iPhone 12'nin Kutusundan Neden Şarj Aleti Çıkmayacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:43:52. #1.15#
title