iPhone 12 fiyatı belli oldu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro max fiyatı ne kadar? Iphone 12 mini fiyatı ne kadar?

Bugün Apple'ın Hi Speed etkinliği ile tanıtılan ve en merak edilen ürünü iPhone 12 oldu. Vatandaşlar iPhone 12'nin Türkiye fiyatlarını çok merak ediyor. Peki iPhone 12 ne kadar olacak? iPhone 12 Türkiye fiyatı kaç Türk Lirası olacak? iPhone 12 kaç tl? Tüm detaylar haberimizde...