iPhone 12 fiyatı belli oldu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro max fiyatı ne kadar? Iphone 12 mini fiyatı ne kadar?
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iPhone 12 fiyatı belli oldu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro max fiyatı ne kadar? Iphone 12 mini fiyatı ne kadar?

20.11.2020 22:34 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:37
iPhone 12 fiyatı belli oldu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro max fiyatı ne kadar? Iphone 12 mini fiyatı ne kadar?

Bugün Apple'ın Hi Speed etkinliği ile tanıtılan ve en merak edilen ürünü iPhone 12 oldu. Vatandaşlar iPhone 12'nin Türkiye fiyatlarını çok merak ediyor. Peki iPhone 12 ne kadar olacak? iPhone 12 Türkiye fiyatı kaç Türk Lirası olacak? iPhone 12 kaç tl? Tüm detaylar haberimizde...

Merakla beklenen iPhone 12'nin fiyatları açıklandı! iPhone 12'nin yurt dışı fiyatları 649 dolardan 1399 dolara kadar özelliğine göre farklılık göstermektedir. Peki iPhone 12 ne kadar? Türkiyede iPhone 12 kaç tl olacak?

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 yurt dışı fiyatları aşağıdaki gibi olacağı düşünülmektedir:

iPhone 12 mini 64 GB : 699$

iPhone 12 mini 128 GB : 749$

iPhone 12 mini 256 GB : 849$

iPhone 12 64 GB : 799$

iPhone 12 128 GB : 849$

iPhone 12 256 GB : 949$

iPhone 12 Pro 128 GB : 999$

iPhone 12 Pro 256 GB : 1.149$

iPhone 12 Pro 512 GB : 1.349$

iPhone 12 Pro Max 128 GB : 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB : 1.249$

iPhone 12 Pro Max 512 GB : 1.449$

iPhone 12 fiyatı belli oldu! Türkiye'de iPhone 12 fiyatları kaç TL? iPhone 12 Pro max fiyatı ne kadar? Iphone 12 mini fiyatı ne kadar?
iPhone 12 Ailesi

İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

iPhone 12 Mini: 9999 ₺
iPhone 12: 10.999 ₺
iPhone 12 Pro: 14.999 ₺
iPhone 12 Pro Max: 16.999 ₺

IPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. Kasım itibariyle satışları mağazalarda başlıyor.

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