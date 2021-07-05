iPhone 11 ve iPhone 11 Pro su geçirir mi? iPhone 11'in fiyatı nedir?

Firmanın tasarım ve performans açısından radikal olmasa da geliştirmeler yaptığı iPhone 11 özellikleri artık bir sır değil. Son dönemde üstün özellikleri ve kamera performansıyla rakipleri arasında fark yaratan iPhone 11'in fiyatı iPhone 12'nin piyasaya sürülmesinin ardından ufak da olsa düşüş yaşadı. Son dönemde iPhone tercih eden birçok kişinin iPhone 12'ye göre fiyatını daha makul bulduğu iPhone 11 hakkında araştırma yapmakta. Peki iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11'in fiyatı nedir?

Firmanın tasarım ve performans açısından radikal olmasa da geliştirmeler yaptığı iPhone 11 özellikleri artık bir sır değil. Son dönemde üstün özellikleri ve kamera performansıyla rakipleri arasında fark yaratan Iphone 11'in fiyatı iPhone 12'nin piyasaya sürülmesinin ardından ufak da olsa düşüş yaşadı. Son dönemde iPhone tercih eden birçok kişinin iPhone 12'ye göre fiyatını daha makul bulduğu iPhone 11 hakkında araştırma yapmakta. Peki iPhone 11 su geçirir mi? iPhone 11'in fiyatı nedir?

IPHONE 11 SU GEÇİRİR Mİ?

Birçok kişinin merak ettiği soruyaise Apple'ın resmi açıklaması bu şekildedir ;

"iPhone 11 sıvı sıçramasına, suya ve toza karşı dayanıklıdır ve kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiştir ve IEC standardı 60529 kapsamında IP68 derecesine sahiptir (maksimum 2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar). Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık kalıcı değildir ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabilir."

IPHONE 11 FİYATI NEDİR?

iPhone 11'in fiyatları iPhone 12'nin çıkmasının ardından biraz düşse de Haziran 2021 itibariyle resmi Apple fiyatları şu şekildedir;

iPhone 11 Fiyatları

64 GB için7.999.00 ₺

128 GB için8.449.00 ₺

256 GB için9.299.00 ₺