Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme

04.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:43
Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yüzbaşıoğlu Caddesi'ne uygulanacak yeni proje nedeniyle esnafla bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yüzbaşıoğlu Caddesi'ne uygulanacak yeni proje nedeniyle esnafla bir araya geldi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde mahalle ve esnaf ziyaretini sürdürüyor. Ziyaret kapsamında, ilçeye bağlı Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafıyla bir çayevinde buluşan Aslan, burada esnafın taleplerini dinledi.

Caddeyle ilgili yapılacak yeni projenin görsellerini esnafla paylaşan, projeksiyondan ayrıntılı bilgilendirme yapan Başkan Vekili Aslan, yeni proje konusunda esnafın da görüşlerini aldı. Cadde esnafı uygulanacak proje ve uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, Aslan'a teşekkür etti.

"Her zaman esnafımızın yanında olduk"

Yeni projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Aslan, yeni imajına kavuşacak caddeyi Van'a kazandıracaklarını belirtti. Kaymakam Aslan, "Cadde esnafımızı dinleyerek ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Birçok mahalle, sokak ve caddede çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Burayı da prestij cadde haline getireceğiz. Göreve geldiğim günden bu yana her zaman esnafımızın yanında oldum. Bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan cadde esnafı, Kaymakam Aslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - VAN

Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme
Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme
Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme
Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Can Bartu Emre Taşdemir Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Vekili Aslan'dan esnafa bilgilendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:11:40. #1.15#
title