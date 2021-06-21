İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Van'ın İpekyolu Belediyesi personeli aşı oldu.

İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu

VAN - Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Van'ın İpekyolu Belediyesi personeli aşı oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusunun açılması üzerine, İpekyolu Belediyesi personeline de aşı uygulanmaya başlandı. Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi, belediyeye ait hizmet binasında gönüllü olarak korona virüs aşısı yaptırmak isteyen personelin aşı işlemlerini gerçekleştirdi. Belediyenin aşı talebi üzerine 200 personel yerinde aşı uygulamasıyla aşılandı.

Yerinde aşı uygulaması hizmetinden memnuniyet duyan belediye personeli, uygulamadan dolayı İpekyolu Kaymakamlığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu
İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu
İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu
İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Selçuk Tekay Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Gareth Bale Sergen Yalçın Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İpekyolu Belediyesi personeli korona virüs aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:38:32. #1.15#

title