İpek Soylu: "Gördüğüm İlgiye İnanamadım"

"Ülkemi temsil ettiğim için büyük gurur duyuyorum"







Dünyanın en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükselen Wimbeldon'da ülkemizi temsil eden tek tenisçi olan İpek Soylu "Gördüğüm ilgiye inanamadım" dedi



İngiltere'nin Başkenti Londra'da devam eden sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4'üncü gününde çift bayanlarda verdiği mücadelede İpek Soylu, partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile ikinci tura yükseldi.



Maçtan sonra turnuvayı takip eden Doğan Haber Ajansı muhabiri Aynur Tattersall'un sorularını yanıtlayan Soylu, gördüğü ilgi karşısıda duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi.



Partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) çiftini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek, Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını elde eden milli tenisci Soylu, karşılaşmada ilk kez bu kadar Türk izleyici gördüğünü ifade ederek, "İnanılmaz ilgi vardı. Türk izleyicilerin desteği beni çok heyecanlandırdı. Yarınki maçımda da aynı desteği gösterirlerse çok sevinirim. Herkese gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.



ÜLKEMİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN BÜYÜK GURUR DUYUYORUM



Maçtan sonra birçok izleyicinin kendisiyle fotoğraf çekilmek için sıraya girdiğini ve bu sevginin kendisine yarınki karşılama için büyük şevk verdiğini ifade eden Soylu, "Burada olmaktan ve ülkemi temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Türkiye'de tenis son yıllarda çok gelişti ve özellikle Tenis Federasyonu bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Gördüğümüz destekten çok memnunuz. Artık kortlarda daha çok Türk sporcu göreceğiz" şeklinde konuştu.



Milli tenisçi ile partneri, ikinci turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaşacak.