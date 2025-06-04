İpek Kıraç evleniyor mu, kiminle evleniyor? SON DAKİKA

Koç Holding'in genç ve başarılı temsilcilerinden İpek Kıraç'ın özel hayatı, son günlerde sosyal medya platformlarında ve magazin çevrelerinde yeniden konuşulmaya başlandı. Eğitim, hayırseverlik ve iş dünyasındaki projeleriyle adından sıkça söz ettiren Kıraç bu kez evlilik hazırlığında olduğuna dair söylentiler ile gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından "İpek Kıraç evleniyor mu, evleneceği kişi kim?" gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, İpek Kıraç evleniyor mu? İpek Kıraç kiminle evleniyor? İşte, merak edilen detaylar…

İPEK KIRAÇ EVLENİYOR MU, KİMİNLE?

Koç ailesinin genç ve etkili isimlerinden biri olan İpek Kıraç, bu kez özel hayatıyla gündemde. Türkiye'nin en zengin altıncı kişisi olarak gösterilen ve 2.7 milyar dolarlık servetiyle dikkat çeken Kıraç, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra aldığı evlilik kararıyla da kamuoyunun ilgisini üzerine çekti.

İpek Kıraç evleniyor mu, kiminle evleniyor

Geçtiğimiz dönemlerde, babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali için açtığı dava ve aile içi gerilimle adından söz ettiren İpek Kıraç, şimdi bambaşka bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanan Kıraç'ın, yaklaşık iki yıldır beraberlik yaşadığı Bursalı DJ Sezer Uysal ile Eylül ayında nikah masasına oturacağı iddia edildi.

DJ Sezer Uysal

Evlilik hazırlıklarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, çiftin düğün planlarını netleştirdiği ve Eylül ayında sade bir törenle dünyaevine gireceği kulislerde konuşuluyor. İpek Kıraç'ın aldığı bu karar, Koç ailesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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