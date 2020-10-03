İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında!
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İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında!

03.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:30

Hatay'da, eğlence mekanına düzenlenen ve üniversiteli İpek Harbelioğlu'nun ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganın eğlence mekanının önüne arkadaşının kullandığı motosiklet ile geldiği, tabancayla art arda ateş ettiği ve aynı motosikletle kaçtığı görülüyor. Öte yandan ölen üniversiteli Harbelioğlu'nun saldırıdan önce sosyal medya hesabından, "Her yıl bugün dediğim gibi, Eylül'ü takvimden silmek isterdim" paylaşımı yaptığı görüldü.

Olay, 24 Eylül gecesi, Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz motosikletli 2 şüpheli, eğlence mekanının önüne geldi. Sürücünün arkasında oturan şüpheli, motosikletten inerek, elindeki tabancayı eğlence merkezine art arda ateşledi. Saldırıda üniversite öğrencisi İpek Harbelioğlu ile 2 kişi vurularak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma yürütürken olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 şüpheli motosikletle mekanın önüne geliyor. Arkada oturan şüpheli motosikletten inerek, eğlence mekanının kapısına doğru koşuyor. Elinde taşıdığı tabancayı art arda ateşliyor. Ardından da aynı motosiklet ile olay yerinden kaçarak, uzaklaşıyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 7

"EYLÜL'Ü TAKVİMDEN SİLMEK İSTERDİM"

Öte yandan İpek Harbelioğlu'nun saldırıdan önce sosyal medya hesabından "Her yıl bugün dediğim gibi, Eylül'ü takvimden silmek isterdim" paylaşımı yaptığı belirlendi. Harbelioğlu'nun paylaşımına bir takipçisi tarafından yazılan "Bizde Eylül ayını artık iyi hatırlamayacağız. Sanki ne olacağını hissetmiş gibi bu kelimeleri emanet bıraktı bize, huzurla uyu" yorumu okuyanları duygulandırdı.

İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında!
İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

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