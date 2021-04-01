İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif

Arızalı cihazı almak için evine gelen kurye Renas Demirbaş'ı alıkoyduğu, köpek dışkısının üzerine oturttuğu ve telefonunu kırdığı için hakkında iddianame hazırlanan İpek Hattat'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hattat'ın kuryeye telefonunu kırdığı için para göndermeyi teklif ettiği ortaya çıktı.

25 Şubat'ta arızalı cihazı almak için Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş, evde alıkoyulmuş ve darp edilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede; şüpheli İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 32 yıla kadar hapsi istendi.

KIRDIĞI TELEFON İÇİN PARA GÖNDERMEK İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İpek Hattat hakkında yargılama devam ederken bir dilekçe sunarak genç adamın telefonuyla ilgili uğramış olduğu zararı gidermek istediğini belirtip kuryeye ait banka bilgilerini talep etti. Hattat'ın avukatı "Banka bilgilerinin tarafımıza verilmesi ya da uygun görülecek başka bir yöntemin bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.

KURYEYİ EVİNDE ALIKOYDU

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi. Kurye Renas Demirbaş, eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı. Kurye Renas Demirbaş, geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu bildirdi. Harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese gidip kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra iki saatlik beklemenin ardından eve girip kuryeyi kurtardı. Evde bulunan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförü gözaltına alındı. İpek Hattat'ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

"KÖPEK DIŞKISINA OTURTMAYA ÇALIŞTILAR"

Kurye Renas Demirbaş, kan donduran olayın detaylarını anlattı. Telefonla yayına bağlanan kurye, "Zorla beni içeri alıp, üzerime kapıyı kilitlediler. İpek Hattat ve sevgilisi beni evlerinde alıkoydular. Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar. Ben patronumu beklerken bana 'Git köpeğimin işediği pede otur' dedi. İpek Hattat alkol kokuyordu. İpek Hattat bana şiddet uygularken sevgilisi alkol veriyordu" dedi.

5 AYRI SUÇTAN HAPSİ İSTENİYOR

Olayın ardından gözaltına alınan İpek Hattat hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İpek Hattat hakkında 5 ayrı suçtan 12 yıldan 32 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer şüpheliler İpek Hattat'ın arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve şoförü Veysel Güven hakkında ise 2 suçtan ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istendi.

Kaynak: Diğer / Ecem Altan