İpek Hattat kimdir? İpek Hattat kaç yaşında, nereli?
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İpek Hattat kimdir? İpek Hattat kaç yaşında, nereli?

15.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:33
İpek Hattat kimdir? İpek Hattat kaç yaşında, nereli?

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat kimdir? İpek Hattat kaç yaşında, nereli? Hattat holding kimin? İpek Hattat eşi kim? İpek Hattat hayatı, biyografisi!

Cemiyet hayatını tanınan isimlerinden İpek Hattat kimdir? İpek Hattat kaç yaşında, nereli? Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat kaç yaşında, babası kim?

İPEK HATTAT KİMDİR?

Kayserili iş insanı Mehmet Hattat'ın kızı olan İpek Hattat kimdir? İpek Hattat, aile şirketi olan Hattat Holding'de yönetim kurulu üyesidir. Hattat holding, 2013 yılında Türkiye'nin en zenginleri listesinde 1.2 milyar dolar ile 29. sırada yer almıştı. Babası Mehmet Hattat Kayseri'li. 4 kardeşiyle birlikte köprü ve yol inşatları ile başladılar.

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