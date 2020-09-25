İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
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İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

25.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:59
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

Genç oyuncu İpek Bağrıaçık oynadığı filmler araştırılıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Bağrıaçık, Gürcü asıllıdır. Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile büyük çıkış elde etti. İpek Bağrıaçık kaç yaşında?

İpek Bağrıaçık kilosu ve boyu gibi detaylar, okuyucular tarafından merak ediliyor. Bağrıaçık, Yeni Gelin dizisinde de başarılı bir performans sergiledi. Birbirinden güzel dizilerde yer alan oyuncu, Osman Sınav ile çalışma fırsatı buldu. İpek Bağrıaçık hayatı, biyografisi...

İPEK BAĞRIAÇIK KİMDİR?

Oyuncu, 7 Eylül 1985 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlkokul'dan bu yana tiyatroyla ilgilenen Bağrıaçık, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sinema ve tiyatro oyunculuğu üzerine eğitim aldı. Anne tarafından Gürcü asıllıdır. Dizilerle birlikte oyunculuğa adım attı.

İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

İlk profesyonel oyunculuğunu yaptığıSana Bir Sır Vereceğim dizisinde "Meltem" karakterini canlandırdı. Bu dizinin ardından Osman Sınav'ın 2 yıl üzerinde çalıştığı bir proje olan Hatasız Kul Olmaz'a dahil olan başarılı oyuncu, dizinin finali ardından TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Hayat Ağacı'na "Pelin" karakteriyle girdi. Sonrasında Star TV'de yayınlanan Serçe Sarayı dizisinde avukat olan "Melike" karakteriyle ekrana geldi. Kanal D 'de yayınlanan Medyapım tarafından hazırlanan, yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Kerem Altuğ'un üstlendiği, senaryosunu Meryem Gür kaleme aldığı Hayat Mucizelere Gebe dizisine Selda karakteriyle girdi. 2017 Nisan ayında itibariyle Yeni Gelin dizisinde yer almaya başlamıştı.

İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

İperk Bağrıaçık 1.66 boyunda ve 49 kilodur.

İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

DİZİLERİ

Kavak Yelleri, (Serpil)

Koyu Kırmızı, 2012 (Serap)

Alev Alev, 2012-2013 (Canan)

İntikam ,2013-2014

Sana Bir Sır Vereceğim, (Meltem) 2013-2014

Hatasız Kul Olmaz, (Ece) 2014

Hayat Ağacı , (Pelin)

Serçe Sarayı, (Melike) 2015

Hayat Mucizelere Gebe , (Selda) 2015

Yeni Gelin , (Elmas) 2017

FİLMLERİ

Dağ, (Defne)

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