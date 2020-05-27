iPad Pro Masaüstü Cihazı Gibi Kullanılabilir mi Cevap Geldi Uzun bir süredir tartışılan iPad Pro modellerinin masaüstü cihazı gibi kullanımı, giderek net bir cevaba kavuşuyor.

Uzun bir süredir tartışılan iPad Pro modellerinin masaüstü cihazı gibi kullanımı, giderek net bir cevaba kavuşuyor. Görüldüğü kadarıyla Apple için neredeyse her şey mümkün.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, iPad Pro modellerinden iyi bir satış rakamı elde ediyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz masaüstü ile benzerliği. Firma bir noktada, cihazın hem tasarım hem de donanım açısından masaüstü bilgisayarlara benzerliğini kullanıyor. İşin daha ilginç tarafı ise iPad Pro, birçok dizüstü bilgisayardan bile çok daha yüksek performans sunuyor.

iPad Pro masaüstü cihazları kadar performans sağlıyor

Kendi kurmuş olduğu 256 GB depolama alanına sahip iPad Pro ile paylaşım yapan Steven Sinofsky, "Video görüşmeleri için ikinci bir ekran olarak kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bir Blackmagic ATEM Mini aldım. Bunu ikinci bir video kaynağı olarak kullanacağım ve karışıma picture-in-picture deneyimi ekleyeceğim. Çok güzel!" ifadelerine yer verdi.

Steven Sinofsky ismini bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapalım. Sinofsky, eski Windows patronu olarak biliniyor ve gerçek bir Microsoft hayranı. Buna rağmen Apple firmasının ürettiği iPad Pro modellerini övüyor. İlk başlarda bunun bir reklam çalışması olduğu düşünülse bile, Sinofsky Microsoft şirketine gönülden bağlı.

Microsoft, Surface RT'yi 2012 yılında piyasaya sürdüğünde Apple, klavye ve tablet birleşimini pek şık bulamamıştı. Şimdi ise firma aynısını kendisi denemeye çalışıyor. Sizce iPad Pro abartılıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.