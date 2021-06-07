İOS 15 alacak telefonlar hangileri? İOS 15 özelikleri nedir? İşte Apple WWDC 2021'de ayrıntılar...

Merakla beklenen WWDC 2021, bugün Türkiye saati ile 20.00'de Apple Keynote ile başlayacak. iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15 duyuruldu. Peki yeni güncellemeyle neler değişecek? İOS 15 alacak telefonlar hangileri? İOS 15 özelikleri nedir? İOS 15 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte Apple WWDC 2021'de ayrıntılar...

Kullanıcılarına uzun yıllar güncelleme sunmayı vadeden Apple, 5 yıl önce piyasaya sunulan telefonuna geçen yıla kadar güncelleme desteği vermişti. İşte iOS 15 alacağı söylenen iPhone modelleri:

İOS 15 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Hazırlanan listeye göre iOS 15 işletim sisteminin geleceği iPhone modelleri tam olarak şunlar olacak:

-iPhone 11 serisi

-iPhone 12 serisi

-iPhone Xs serisi

-iPhone SE 2020

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 7 serisi

-iPhone 8 serisi

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 ailesi ise elbete kutusundan direkt olarak iOS 15 ile çıkacak

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer bir karar alan ABD'li şirket, WWDC 2021 etkinliğini 7-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirecek.

Apple, bu akşam saatlerinde başlayan etkinlikte, merakla beklenen iOS 15 güncellemesini tanıttı. Gelin hep birlikte, iOS 15 ile iPhone'lara gelen yeniliklere göz atalım.

FACETIME, ANDROID VE WINDOWS'A GELİYOR

Bildiğiniz gibi, Apple'ın popüler iletişim uygulaması FaceTime, yalnızca iOS yüklü cihazlarda kullanılıyor. Ancak iOS 15 ile birlikte FaceTime, artık Android ve Windows işletim sistemlerinde de kullanılabilecek.

Böylece diğer görüntülü görüşme uygulamaları, artık FaceTime gibi ciddi bir rakiple mücadele etmek zorunda kalacak.

Ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını paylaşmanıza da izin verecek.

Apple, iOS 15 ile gelen bir dizi başka FaceTime güncellemesini de duyurdu. Yeni bir ızgara görünümü seçeneği, ses kalitesini iyileştirmek için bir ses yalıtımı özelliği, uzamsal ses desteği ve "portre modu" ile arka planınızı bulanıklaştırma seçeneği de bu yenilikler arasında bulunuyor.

YENİ BİLDİRİM SEÇENEKLERİ

iOS 15 güncellemesi ile bildirimler, metin bildirimlerindeki kişi fotoğrafları ve daha büyük uygulama simgeleri ile yeni bir görünüme kavuşuyor.

iOS 15'te Focus adı verilen yeni filtre modları geliyor. Bu özellik, çalışırken veya farklı bir iş yaparken hangi bildirimlerin görüneceğini ayarlamanıza imkan tanıyacak.

Üstelik seçeceğiniz bildirim ayarları cihazlar arasında senkronize edilecek. Ayrıca güncelleme ile birlikte, günün belirli saatlerinde otomatik olarak bildirimler açılıp kapatılabilecek.

Güncelleniyor...