iOS 14 Güncellemesi ile iPhone'lara Arama Kaydı Özelliği Gelebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

iOS 14 Güncellemesi ile iPhone'lara Arama Kaydı Özelliği Gelebilir

iOS 14 güncellemesi özellikleri, iOS 14 ile gelecek yenilikler, 22 Haziran'da online gerçekleştirileecek WWDC etkinliğinde belli olacak.

iOS 14 Güncellemesi ile iPhone'lara Arama Kaydı Özelliği Gelebilir
09.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:53

iOS 14 güncellemesi özellikleri, iOS 14 ile gelecek yenilikler, 22 Haziran'da online gerçekleştirileecek WWDC etkinliğinde belli olacak. iOS 14 alacak cihazlar iOS 13 alan cihazlarla aynı olacak. iOS 14 tanıtımına yaklaşırken bir özellik daha açığa çıktı. iOS 14 güncellemesi ile iPhone arama kaydı için üçüncü parti uygulamalara (iPhone arama kaydedici, iPhone arama kaydetme programı) ihtiyaç ortadan kalkabilir.

iPhone Arama Kaydedicilere Gerek Kalmayacak

Apple'ın yeni iOS sürümü iOS 14'ü tanıtmasına çok az kaldı. 22 Haziran Apple Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 14 ile gelecek özellikleri öğreneceğiz. Apple'dan beklediğimiz iOS 14 özelliklerinin kaçı ile karşılaşacağınız bunu ilerleyen hafta göreceğiz. Geliştiriciler kadar son kullanıcıları da yakından ilgilendiren etkinlik yaklaştıkça sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Son olarak arama kaydı özelliği konuşuluyor. iPhone'da aramaları kaydetmek için ekstra uygulama yüklemek gerekiyor ancak iOS 14 güncellemesi ile buna gerek kalmayabilir.

iPhone Arama Kaydında Tüm Sorumluluk Kullanıcıda Uyarısı!

Çin sitesi IT Home, iOS 14 ile arama kaydı özelliğinin sunulacağını ekran görüntüsüyle birlikte paylaşan isim. Yeni özellik Telefon ve Facetime Aramaları olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu menü altından "Sesli Arama Kaydını Etkinleştir"i açarak iPhone'da tüm gelen-giden aramaların kaydının alınmasını sağlayabiliyor. Bazı ülkelerde arama kaydı/aramaları kaydetme yasal olmadığından Apple, tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu vurgulayan bir uyarı (Kaydedilen aramalar hakkında tüm tarafları bilgilendirmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz ve Sesli Arama Kaydı açıkken aramaların kaydedilmesiyle ilgili olarak tüm ilgili yasalara uymayı kabul edersiniz.) da eklemiş.

iOS 14 Ne Zaman Gelecek?

Tabii ki iPhone'da aramaları kaydetmek isteyen kullanıcılar için iPhone arama kaydediciler mevcut ancak bunun ekran videosu çekme gibi dahili bir özellik olarak sunulması daha güzel olur. iOS 14 ile iPhone'lara arama kaydı gelecek mi 22 Haziran günü göreceğiz. Unutmadan, iOS 14 beta sürüm de etkinlik sonrası indirilmeye açılacak.

iOS 14 Alacak Cihazlar?

iOS 14 güncellemesini alacak telefonlar şu şekilde:

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Nesil)

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

iPod Touch (7. Nesil)

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Jose Sosa Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: iOS 14 Güncellemesi ile iPhone'lara Arama Kaydı Özelliği Gelebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 12:51:27. #1.14#
title