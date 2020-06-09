iOS 14 Güncellemesi ile iPhone'lara Arama Kaydı Özelliği Gelebilir iOS 14 güncellemesi özellikleri, iOS 14 ile gelecek yenilikler, 22 Haziran'da online gerçekleştirileecek WWDC etkinliğinde belli olacak.

iOS 14 güncellemesi özellikleri, iOS 14 ile gelecek yenilikler, 22 Haziran'da online gerçekleştirileecek WWDC etkinliğinde belli olacak. iOS 14 alacak cihazlar iOS 13 alan cihazlarla aynı olacak. iOS 14 tanıtımına yaklaşırken bir özellik daha açığa çıktı. iOS 14 güncellemesi ile iPhone arama kaydı için üçüncü parti uygulamalara (iPhone arama kaydedici, iPhone arama kaydetme programı) ihtiyaç ortadan kalkabilir.

iPhone Arama Kaydedicilere Gerek Kalmayacak

Apple'ın yeni iOS sürümü iOS 14'ü tanıtmasına çok az kaldı. 22 Haziran Apple Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 14 ile gelecek özellikleri öğreneceğiz. Apple'dan beklediğimiz iOS 14 özelliklerinin kaçı ile karşılaşacağınız bunu ilerleyen hafta göreceğiz. Geliştiriciler kadar son kullanıcıları da yakından ilgilendiren etkinlik yaklaştıkça sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Son olarak arama kaydı özelliği konuşuluyor. iPhone'da aramaları kaydetmek için ekstra uygulama yüklemek gerekiyor ancak iOS 14 güncellemesi ile buna gerek kalmayabilir.

iPhone Arama Kaydında Tüm Sorumluluk Kullanıcıda Uyarısı!

Çin sitesi IT Home, iOS 14 ile arama kaydı özelliğinin sunulacağını ekran görüntüsüyle birlikte paylaşan isim. Yeni özellik Telefon ve Facetime Aramaları olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu menü altından "Sesli Arama Kaydını Etkinleştir"i açarak iPhone'da tüm gelen-giden aramaların kaydının alınmasını sağlayabiliyor. Bazı ülkelerde arama kaydı/aramaları kaydetme yasal olmadığından Apple, tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu vurgulayan bir uyarı (Kaydedilen aramalar hakkında tüm tarafları bilgilendirmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz ve Sesli Arama Kaydı açıkken aramaların kaydedilmesiyle ilgili olarak tüm ilgili yasalara uymayı kabul edersiniz.) da eklemiş.

iOS 14 Ne Zaman Gelecek?

Tabii ki iPhone'da aramaları kaydetmek isteyen kullanıcılar için iPhone arama kaydediciler mevcut ancak bunun ekran videosu çekme gibi dahili bir özellik olarak sunulması daha güzel olur. iOS 14 ile iPhone'lara arama kaydı gelecek mi 22 Haziran günü göreceğiz. Unutmadan, iOS 14 beta sürüm de etkinlik sonrası indirilmeye açılacak.

iOS 14 Alacak Cihazlar?

iOS 14 güncellemesini alacak telefonlar şu şekilde:

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Nesil)

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS ve XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

iPod Touch (7. Nesil)