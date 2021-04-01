İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi
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İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi

Hürriyet / Ecem Altan - Haberler | Magazin
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi

Şarkıcı İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini ifşa eden teknik servis müdürü Alper Güzel, 'özel hayatın gizliliği ihlal ve ifşa' suçundan 7 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Ünlü şarkıcı İntizar ve Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikayetçi olmuştu. Savcılık, yaptığı inceleme sonrası Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel'in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik'in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar ile Sinem Gedik'e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERİ CECELİ'YE GÖNDERMİŞ

Savcılık, yapılan inceleme sonucu Alper Güzel'in Sinem Gedik ve İntizar'ın müstehcen görüntülerini Rus tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresi aracılığıyla görüntüleri Mustafa Ceceli'ye gönderildiğini tespit etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper Güzel ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı. Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper Güzel'in en üst cezadan cezalandırılmasını talep ederken Güzel de beraatini istedi.

7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Alper Güzel'in İntizar Aslan ve Sinem Gedik'e yönelik olarak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Hürriyet / Ecem Altan

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Haber Yorumları (1)
HAN: Çeçili de bunu duyunca tazminat davası açabilir, itibarı sarsıldı.
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