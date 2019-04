İntikam İçin, Hatay'dan İzmir'e Gelmiş

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, damatları Mehmet C. (32) tarafından öldürülen Süleyman Demir (40) ve Ayşe Demir (53) çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Niğde'den gelen yakınlarınca teslim alındı. Olayda ağır yaralanan Ayşe Demir'in kızı Gülden C.'nin hayati tehlikesi sürerken, Mehmet C.'nin, yaklaşık 4 ay önce kendisini av tüfeğiyle yaralayan Süleyman Demir'den intikam almak için memleketi Hatay'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.

Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek, İzmir'de oturan üvey babası Süleyman Demir ve annesi Ayşe Demir'in evine geldi. Hatay'dan İzmir'e gelen Mehmet C., eşinin ve yakınlarının oturdukları evi buldu. Mehmet C., dün saat 19.20 sıralarında, Çiğli 8790/1 Sokak'ta, evlerine doğru yürüyen Gülden C., annesi Ayşe ve babası Süleyman Demir'e pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile Gülden C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden C. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

UŞAK'TA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, Uşak ilinde olduğunu tespit ettikleri Mehmet C.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet C.'nin sorgusu sürüyor.

YAKINLARI CENAZELERİ TESLİM ALDI

Süleyman Demir ile Ayşe Demir'in cansız bedenlerine ise savcının incelemesinin ardından getirildikleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Çiftin cenazeleri, otopsinin ardından, memleketleri Niğde'de toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.

İNTİKAM İÇİN HATAY'DAN GELMİŞ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Mehmet C. ile kayınpederi Süleyman Demir'in, geçen yıl 12 Aralık'ta da kavga ettikleri ortaya çıktı. Demir'in Mehmet C.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı, bu suçtan dolayı girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi. Mehmet C.'nin, kendisini yaralayan Demir'den intikam almak için, Hatay'dan İzmir'e geldiği öğrenildi.

