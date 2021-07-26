"İntiharı bile düşündüm" diyen Umut Akyürek, evladının yaşadığı zor günleri anlattı
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"İntiharı bile düşündüm" diyen Umut Akyürek, evladının yaşadığı zor günleri anlattı

'İntiharı bile düşündüm' diyen Umut Akyürek, evladının yaşadığı zor günleri anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türk müziğinin usta sanatçılarından Umut Akyürek, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatı ve kariyerinden bahseden Akyürek, kayınvalidesi ile yaşadığı sorunlarından ile evladının rahatsızlığından da bahsetti.

Güçlü sesiyle her daim adından söz ettiren sanatçı Umut Akyürek, Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olarak hayatı hakkında kimsenin bilmediği olayları anlattı. Çocuğunu psikolojik sorunlarından dolayı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırmak zorunda kalan Akyürek, yaşadığı zor günler hakkında korkutan bir itirafta da bulundu.

Umut Akyürek, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk yaşadın?", "Eşinle neden bu kadar geç evlendin?", "Kayınvaliden ile neler yaşadın?", "Çocuğunun yaşadığı rahatsızlık ne?" ve "Çocuğunun şu anki durumu ne?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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"İntiharı bile düşündüm" diyen Umut Akyürek, evladının yaşadığı zor günleri anlattı - Haberler Magazin
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