İntihara Kalkışan Kimlik Kaplamacıyı İl Emniyet Müdürü İkna Etti

KAYSERİ'de, zabıta ekipleri, kimlik kaplama işi yaptığı seyyar aracına el koyunca 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan Yahya A. (38), İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından ikna edilerek, indirildi.

?Olay, Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kimlik kaplama işi yapan Yahya A.'nın seyyar aracına zabıta ekipleri el koydu. Bunun üzerine Yahya A., 5 katlı Erciyes Vergi Dariesi'nin eski binasına çıkarak intihara kalkıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yahya A'nın atlama ihtimaline karşın, aşağıya hava yastığı açtı. Polis ekipleri ikna çabalarını sürdürürken, olay yerine Emniyet Müdürü İbrahim Kulular geldi.

Çatıya çıkan Kurular, yaklaşık yarım saatlik çabayla Yahya A.'yı ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi.

Emniyet Müdürü Kulular'ın elinden tutup, indirdiği Yahya A. ambulansa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Kayseri