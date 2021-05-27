İntihar olaylarını önlemek için toplandılar
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İntihar olaylarını önlemek için toplandılar

İntihar olaylarını önlemek için toplandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İntihar olaylarının önlenmesi ve bu kapsamda yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İntihar olaylarının önlenmesi ve bu kapsamda yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı kapsamında, Manisa'da intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması, intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç ve yetkililer katıldı.

Önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan intihar olaylarına ilişkin gerçekleştirilen toplantıda; 2021-2023 'Manisa'nın İntiharla Mücadele İl Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmalar görüşülerek, Manisa İntihar ve İntihara Teşebbüs Risk Çalışması değerlendirildi.

Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MANİSA

İntihar olaylarını önlemek için toplandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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