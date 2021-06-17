İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi

İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da alt geçitte beton blokların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Malatya'da alt geçitte beton blokların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, Turgut Temelli Caddesi mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları bulunduğu ileri süren 18 yaşlarındaki B.D. altgeçidin üzerinde bulunan beton bloklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Blokların üzerindeki genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alt geçit içerisinde minder açtı.

Bir ara polislerden sigara isteyen gencin isteği yerine getirilirken, belirli aralıklarla yer değiştiren genci ikna için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Yaklaşık 40 dakika süren ikna çabalarından sonuç alınamayınca olay yerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren geldi.

Gençle bir süre görüşen Dağdeviren gence sorunlarının çözümü için yardımcı olacağını söylerken, genç bulunduğu yerden inerek intihar etmekten vazgeçti. Emniyet Müdürü daha sonra genci yanına alarak bölgede bulunan bir pastaneye götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi
İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada
Polis intiharlarıyla ilgili EGM'den açıklama: Derin üzüntü duyduk, kapsamlı araştırmalar yapılıyor
Polis intiharlarıyla ilgili EGM'den açıklama: Derin üzüntü duyduk, kapsamlı araştırmalar yapılıyor
Husumetlisini öldürdü, ardından aynı tüfekle intihar etti
Husumetlisini öldürdü, ardından aynı tüfekle intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Gareth Bale Fatih Terim Nihat Özdemir Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 19:46:59. #1.16#

title