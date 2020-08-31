Bomba iddia: Nihal Candan'ın sevgilisi intihar girişiminde bulundu
Yıllar önce katıldığı moda programıyla ünlenen Nihal Candan'ın erkek arkadaşı bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar ettiği düşünülen genç adam tedavi altına alındı.
31.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:58
Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, bir binadan düşerek ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Boy, hastanede tedavi altında alındı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Sözcü'de yer alan habere göre; Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi.intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, yoğun bakıma alındı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: Snob Magazin