İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı

Kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son veren Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Havva Çöllü, intihar etmeden önce erkek arkadaşına "Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?" diye mesaj atmış.

Konya'da geçen pazar günü intihar eden Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Havva Çöllü'nün, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olan erkek arkadaşı Yusuf B.'nin (22) ifadesi ortaya çıktı.

"BENİ SON GÖRÜŞÜN OLSA NE YAPARDIN?"

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Havva Çöllü ile zaman zaman sorun yaşadıklarını ve olaydan bir gece önce, kendi dairesinde kaldıklarını anlattı. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, Yusuf B., "Ertesi gün saat 17.00 sıralarında kuzenimle buluşacağımı söyleyip evden ayrıldım. Gece saatlerinde Havva, 'bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' diye bir mesaj atmış. Mesajı sabah 05.00 sıralarında gördüm. 'Bu ne demek, ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' yazıp gönderdim. Ancak mesajlar iletilmedi" dedi.

"BANYONUN PENCERESİNİ KIRARAK İÇERİ GİRDİM"

Devamında genç kızı aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Yusuf B., "Uyuduğunu düşünerek bende uyudum. Ertesi gün saat 17.00 sıralarında eve geldim. Kapıyı vurdum açan olmadı. Zorladığımda kilitli olduğunu gördüm. Çatıdan kendi banyomun penceresini kırarak içeri girdim. Havva'nın iple kendisini doğalgaz borusuna asmış olduğunu gördüm. Olay günü evden çıkarken bir tartışmamız olmadı. Aksine bana sarılıp, kucaklayarak uğurladı. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Son zamanlarda biraz soğuk ve depresif bir tavrı vardı" ifadelerini kullandı.