İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu
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İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu

İzmir'de emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa, toprağa verildi. Olayın ardından emniyete götürülen baba ilk ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu" dedi.

06.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:19

İzmir'in Ödemiş ilçesinde emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla canına kıyan 15 yaşındaki Buse Melisa K.'ın cenazesi toprağa verildi. Olaydan sonra emniyete götürülen baba Özay K. ''Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Aramızda bir problem yoktu" dedi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki meydana geldi. Balkona çıkan Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak tetiğini çekti. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K., olaydan sonra emniyete götürüldü. Baba Özay K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği öğrenildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özay K., serbest bırakıldı.

İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu

MEZARI BAŞINA ÇİÇEKLER KONDU

Buse Melisa K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrası dün gece yakınlarına teslim edildi. Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nin naaşı, kabristanda kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Buse Melisa K.'nin mezarına beyaz ipek giysi kondu, ayrıca mezarı başına halk arasında gelin duvağı olarak bilinen begonvil çiçekleri bırakıldı.

İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu
İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
DÜRBÜNLÜ: rahmetli kızın fotoğrafı ve giydiği kıyafet hiç uygun değilmiş.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
IHTIYAR: TAŞ GİBİ KIZ İMİŞ LOOO
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
YAHYA: Yorumunuz çok ayıp.
2 Yayından Kaldır
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