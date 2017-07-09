İntihar Bombacısı Kendini Patlatmadan Saniyeler Önce Böyle Görüntülendi

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ adına kendisini patlatan bir kadının, patlamadan saniyeler önce çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Elinde hiçbir şeyden habersiz çocuğuyla ve elinde taşıdığı bombayla kalabalık içinde ilerleyen kadının saniyeler içinde kendisini patlattığı aktardıldı. Patlamada, kadının kucağında taşıdığı çocuk da öldü.

ÇOCUK VE İKİ ASKER ÖLDÜ

Musul'da Irak ordusu tarafından ele geçirilen bir bölgede gerçekleşen olayda, kadının elindeki bombayı fark ettirmeden güvenlik kontrolünden geçtiği aktarıldı.

Patlamada, kadının çocuğunun yanı sıra Iraklı iki asker de hayatını kaybetti.

İLK DENEMESİNDE PATLATAMADI

Kadının üzerindeki bombayı ilk olarak güvenlik noktasında patlatmaya çalıştığı ancak bombanın infilak etmediği aktarıldı. Daha sonra güvenlik noktasından uzaklaşan kadının üzerindeki bombayı patlatmayı başardığı belirtildi.