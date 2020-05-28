Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
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Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu

Interpol'ün Almanya'da çalıntı olarak aradığı 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'da bir otoparkta bulundu. Lüks aracın nereye teslim edileceği ise Interpol yetkililerinden gelecek olan cevaba göre belirlenecek.

28.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:36

Konya'da bir otoparkta bulunan plakasız lüks aracın, yapılan sorgulamadan sonra Interpol tarafından arandığı ve Almanya'dan çalıntı olduğu ortaya çıktı. 700 bin TL değerindeki lüks otomobilin geleceği ise Interpol'den gelecek cevaba göre belirlenecek.

INTERPOL'ÜN ARADIĞI ARAÇ KONYA'DA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta, plakasız lüks otomobil olduğunu tespit etti. Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığını tespit etti.

Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'dan çıktı

LÜKS ARACIN KADERİ ŞİMDİLİK BELİRSİZ

Piyasa değeri 700 bin TL olduğu belirtilen lüks otomobil bulunduktan sonra M.E. gözaltına alındı. Otomobili kendisine arkadaşının getirdiğini öne süren M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Interpol'e yazı yazan polisin, gelecek cevaba göre aracı sahibine ya da Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi.

Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
ADANALI: Türkiye''ye nasıl girmiş bu araba?
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TURK: bizim sınırlar yol geçen hanı
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