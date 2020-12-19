İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı
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İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı

19.12.2020 08:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:43
İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Üzeyir Akyüz, internetten sipariş ettiği telefonu alınca büyük şok yaşadı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Üzeyir Akyüz, internetten sipariş ettiği telefonu alınca büyük şok yaşadı. Akyüz'ün 'sıfır' diye sipariş ettiği telefonun ikinci el olduğu, arama ve mesaj kayıtlarında daha önce kullanılan numaraların olduğu görüldü.

Üzeyir Akyüz, bir e- ticaret portalından bin 700 lira ödeme yaparak, cep telefonu sipariş etti. Akyüz kargoyla kendisine ulaşan telefonu gördüğünde, büyük şok yaşadı. Akyüz'ün 'sıfır' diye sipariş ettiği telefonun ikinci el olduğu, arama ve mesaj kayıtlarında daha önce kullanılan numaraların olduğu görüldü.E- ticaret portalının iadeyi kabul ettiğini söyleyen Akyüz hem kandırılmış olmasına hem de güvenlik açısından çıkabilecek olumsuz sonuçlara dikkat çekti. Tanınan e- ticaret portalının böyle bir olumsuzluğa aracılık etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Akyüz, "İstediğim telefonu ararken bu internet portalında olduğunu gördüm. Fiyatı piyasanın çok altında olduğu için şüphelendim, ama yine de sipariş verdim. Telefonu teslim aldığımda herhangi bir olumsuzluğa karşı ambalajı açtığım anları kayıt altına aldım. Telefonu incelediğimde ikinci el olduğunu, daha önce görüşmeler ve mesajlaşmalar yapıldığını gördüm. Bunu görünce telefonun daha önce kullanılmış olduğunu fark ettim. Ambalajın üzerindeki numarayı aradım ama kullanılmıyordu. Hemen ardından e- ticaret sitesinin numarasını aradım. Bana ürünü iade edebileceğimi söylediler, ben de iade edeceğim. Bu telefon belki daha önce yasa dışı bir işte kullanıldı. Güvenlik açısından da sıkıntılı bir durum" diye konuştu.


İnternetten 'sıfır' diye aldığı telefon, 'ikinci el' çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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