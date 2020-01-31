: İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı

31.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:23

Antalya'da yaşayan İbrahim D. isimli bir şahıs, Mardin'de yaşayan Salih B. isimli şahsa kendisini Fatma Aktuğ olarak tanıtıp, kendisine aşık etti. Salih D'ye 35 bin lira para ve bir cep telefonu göndermesini sağladı. Antalya'ya giden Salih B. olayın farkına varınca soluğu polis karakolunda aldı.

KENDİSİNİ FATMA OLARAK TANITTI

Dolandırıcılık olayı, 2018 yılında başladı. Antalya'da oturan İbrahim D. internette tanıştığı Salih B.'ye kendisini Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 'Fatma Aktuğ' olarak tanıtıp, maddi durumunun iyi olmadığını söyledi. Sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü Salih B.'yi kendisine aşık etti. Ardından da belli aralıklarla toplam 35 bin 750 TL ile bir cep telefonu göndermesini sağladı.

DİNİ NİKAH KIYDI

Mardin'in Midyat ilçesinde oturan Salih B. kendisini Fatma diye tanıtan İbrahim D. ile Antalya'ya gelip, buluşmak istedi. İbrahim D. buluşmaya arkadaşı Esra K 'yi gönderdi. 'Fatma Aktuğ' olarak bildiği Esra K. ile otelde iki gün geçiren Salih B. genç kadınla dini nikah kıydı. Bu sırada Esra K'ye arkadaşı Murat U. otel ve imam bulma konularında yardım etti. Bir süre sonra durumdan şüphelenen Salih B. kaldığı oteldeki kayıtlardan kadının Esra K. olduğunu öğrendi ve polise gidip, şikayetçi oldu. İbrahim D. Esra K. ve Murat U. dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.

6 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Sorgularının ardından Murat U. serbest bırakılırken, iki şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim D. ve Esra K. ilk duruşmada adli kontrol ile serbest bırakıldı. Davanın karar duruşmasında ise tutuksuz 3 sanık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası ile 109'ar bin 360'ar lira para cezasına çarptırıldı. Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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