İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor
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İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor

26.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:09
İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor

Sosyal medyada dolaşan bir palyaço fotoğrafının Instagram'da hiçbir şekilde profil fotoğrafı yapılamadığı öne sürüldü. Profil fotoğrafı yapan kullanıcıların, intihara meyilli olduğu gerekçesiyle hesaplarının 5 saniye içinde kapatıldığı belirtildi.

Sosyal medyada dolaşan ve son günlerin en popüler görsellerinden biri olan üzerinde oynanmış bir palyaço fotoğrafının Instagram'da profil fotoğrafı olarak ayarlanamadığı iddia edildi.

INSTAGRAM HESABININ KAPANMASINA NEDEN OLUYOR

Fotoğrafın profil fotoğrafı yapılması halinde Instagram'ın bu hesap için "intihara meyilli" kararını verip hesabı 5 saniye içinde kapattığı belirtildi.

Fotoğrafın özelliğinin ne olduğu bilinmiyor ama profil resmi yapabilenlere ciddi ödüller veren siteler var.

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İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor

"SAKIN DENEMEYİN"

Ekşi Sözlük'te başlığı açılan fotoğrafla ilgili yazılanlar şöyle:

"Sosyal medyada şu sıralar çok konuşulan ve sürekli karşıma çıkan bu ilginç palyaço. Fotoğrafın özelliği nedir acaba, hiçbir şekilde Instagram uygulamasında profil fotoğrafı yapılamıyor ve yapıp ekran görüntüsü alabilenlere iPhone vs. ödüller veren ciddi ciddi sayfalar var.

Arkadaşlar yüzlerce mesaj gelmiş bir açıklama yapayım, Instagram bu fotoğrafı profil fotoğrafı yapanların intihara meyilli olduğunu düşünüp anında hesabını kapatıyormuş. Bazı haber sitelerinde çıkmış, denemeyin sakın."

Haber Yorumları (2)
SADO: Boş boş işler millet acından ölüyor siz lüksten intihar ediyorsunuz
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MERT PEHLİVAN: SAKIN DENEMEYİN''Ekşi Sözlük''te başlığı açılan fotoğrafla ilgili yazılanlar şöyle:''Sosyal medyada şu sıralar çok konuşulan ve sürekli karşıma çıkan bu ilginç palyaço. Fotoğrafın özelliği nedir acaba, hiçbir şekilde Instagram uygulamasında profil fotoğrafı yapılamıyor ve yapıp ekran görüntüsü alabilenlere iPhone vs. ödüller veren ciddi ciddi sayfalar var. Arkadaşlar yüzlerce mesaj gelmiş bir açıklama yapayım, Instagram bu fotoğrafı profil fotoğrafı yapanların intihara meyilli olduğunu düşünüp an
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 23:22:14. #1.14#
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