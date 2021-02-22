İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı

22.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:38
İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı

ÇATALCA'da Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlendirme vaadiyle Fuat A. adlı kişiyi 53 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 1'i polis 2 kişi tutuklandı.

ÇATALCA'da Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlendirme vaadiyle Fuat  A. adlı kişiyi 53 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 1'i polis 2 kişi tutuklandı. Şebekenin yurt genelinde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlenirken soruşturma devam ediyor.

İddiaya göre; Çatalca'da oturan Fuat A., internet üzerinden Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanıştı. Bir süre internetten konuşan ikili ardından telefonla görüşmeye başladı. Kadın, Türkiye'ye gelip evlenebilmeleri için Fuat A.'dan para istedi. Buna kanan Fuat A., kadının söylediği banka hesabına 3 defa olmak üzere toplam 53 bin lira para gönderdi. Fuat A., son parayı yatırmasının ardından Bulgaristan uyruklu kadına bir daha ulaşamadı. Olayın şokunu atlatan Fuat A. dolandırıldığını anlayınca Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. İhbarın ardından Çatalca Fatih Nair Polis Merkezi Amirliği'nde özel bir ekip kurularak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla Fuat A.'nın para yatırdığı hesabın sahibinin Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Ç. olduğu anlaşıldı. Bülent Ç.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde son 1 ay içerisinde 200 bin liralık para giriş ve çıkışlarının olduğu belirlendi. Hesap hareketlerini mercek altına alan polisler hesaba gelen paraların yatırıldıktan hemen sonra Mehmet Emin K.'ya havale edildiği tespit edildi. Takibe alınan Mehmet Emin K.'nin hesabına para yatırılır yatırılmaz ATM üzerinden parayı çektiği görüldü. Bunun üzerine Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çatalca'ya getirildi.

 2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIŞüpheliler Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç.'nin evlerinde yapılan aramalarda  bilgisayar, telefon, çok sayıda kredi kartı ve sim kartı bulundu. 2 şüpheli sorgulanmalarının ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

TUZAK KURAN KADIN ARANIYORSoruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu düşünülen Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli asker Ö. B. de açığa alındı. Fuat A.'ya tuzak kurarak ondan para isteyen kadının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden benzer ihbarların geldiği ve şüphelilerin mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği belirtiliyor.

 


- İstanbul
İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı
İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı
İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay Oğuzhan Koç İrem Derici Demet Akalın
Spor Erol Bulut Arda Turan Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnternette evlilik vaadiyle dolandırıcılık:  1'i polis 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:38:55. #1.15#
title